Meilleur que Pelé et Yamal, le PSG s'attaque à son transfert !

Toujours bien décidé à dénicher les plus grands talents du football mondial, le PSG est à l'affût pour recruter le nouveau phénomène du football mexicain, Gilberto Mora. Du haut de ses 16 ans, le prodige du Club Tijuana a d'ailleurs battu un record de précocité qui appartenait à un certain Lamine Yamal.

Depuis qu'il est arrivé au PSG, Luis Campos a prouvé sa faculté à dénicher des talents à l'image des gros coups réalisés avec Désiré Doué, Bradley Barcola, Joao Neves ou encore Willian Pacho. Cependant, le directeur sportif parisien a également laissé filer Franco Mastantuono au Real Madrid ou encore Willian Estevao à Chelsea. Mais cette fois-ci, Luis Campos ne veut pas laisser passer sa chance avec un nouveau prodige.

Le PSG tente le gros coup Gilberto Mora... En effet, alors qu'il brille actuellement avec le Mexique à la Coupe du monde U20, Gilberto Mora serait suivi de très près par le PSG. Le Real Madrid, Arsenal, Manchester City et le Barça seraient également dans le coup comme l'ont récemment avancé plusieurs médias, à l'image de MARCA. Luis Campos et ses équipes doivent d'ailleurs suivre de près les prestations de Gilberto Mora qui brille encore avec les U20 du Mexique à la Coupe du monde.