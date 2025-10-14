Transfert de Yamal au PSG : Pierre Ménès balance déjà le verdict !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Et si le PSG refaisait des folies pour une star ? Du côté du Qatar, on aurait érigé en priorité le transfert de Lamine Yamal en provenance du FC Barcelone. Une rumeur qui fait forcément beaucoup de bruit. Mais est-ce pour autant envisageable ? Pierre Ménès a livré son verdict sur le sujet et pour lui, c'est assez clair concernant une arrivée de Yamal au PSG.

C'est Romain Molina qui a lâché cette bombe : le Qatar voudrait absolument recruter Lamine Yamal au PSG. Alors que le crack espagnol est aujourd'hui au FC Barcelone, le journaliste a révélé à propos du rêve du côté de Doha : « A Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris ».

« Je n'y crois pas une seconde » Lamine Yamal serait donc une priorité du recrutement pour le PSG. Mais voilà que Pierre Ménès refuse de croire à cela. En effet, sur Youtube, le journaliste sportif a expliqué : « Ça me parait totalement hors grille et hors philosophie de Luis Enrique. Bien sûr que le profil est séduisant mais il y a une autre partie de la chose, il y a le comportement, l'entourage. Ça, je suis convaincu que ça déplait à Luis Enrique. Donc, je n'y crois pas une seconde ».