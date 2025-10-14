Transfert de Yamal au PSG : Pierre Ménès balance déjà le verdict !

Et si le PSG refaisait des folies pour une star ? Du côté du Qatar, on aurait érigé en priorité le transfert de Lamine Yamal en provenance du FC Barcelone. Une rumeur qui fait forcément beaucoup de bruit. Mais est-ce pour autant envisageable ? Pierre Ménès a livré son verdict sur le sujet et pour lui, c'est assez clair concernant une arrivée de Yamal au PSG.
C'est Romain Molina qui a lâché cette bombe : le Qatar voudrait absolument recruter Lamine Yamal au PSG. Alors que le crack espagnol est aujourd'hui au FC Barcelone, le journaliste a révélé à propos du rêve du côté de Doha : « A Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris ».
« Je n'y crois pas une seconde »
Lamine Yamal serait donc une priorité du recrutement pour le PSG. Mais voilà que Pierre Ménès refuse de croire à cela. En effet, sur Youtube, le journaliste sportif a expliqué : « Ça me parait totalement hors grille et hors philosophie de Luis Enrique. Bien sûr que le profil est séduisant mais il y a une autre partie de la chose, il y a le comportement, l'entourage. Ça, je suis convaincu que ça déplait à Luis Enrique. Donc, je n'y crois pas une seconde ».
Un intérêt rapidement démenti !
Encore faut-il également que le PSG soit réellement intéressé par Lamine Yamal. Malgré les révélations de Romain Molina, d'autres versions sont apportées. C'est ainsi que Bruno Salomon a tenu à démentir les dernières rumeurs autour du PSG qui annoncées notamment un intérêt pour Manu Koné et Lamine Yamal.