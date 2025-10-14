1,15 milliard d'euros : Le PSG signe un coup historique, l'incroyable pactole !

Amadou Diawara

Grâce au premier sacre de son histoire en Ligue des Champions, le PSG a vu la valeur marchande de son effectif exploser. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a un effectif estimé à 1,15 milliard d'euros environ. Il gagne donc trois places, se classant au pied du podium derrière le Real Madrid (1,4 milliard), Arsenal (1,33 milliard) et Manchester City (1,23 milliard).

La saison 2024-2025 du PSG a été historique. En effet, le club emmené par Luis Enrique a réalisé un quadruplé historique, remportant à la fois la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et sa toute première Ligue des Champions. Grâce à son sacre européen, le PSG a vu la valeur marchande de ses joueurs grimper.

