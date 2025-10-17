Enorme départ au PSG : C'est validé ?

C'est un débat qui traîne depuis plusieurs mois désormais : le PSG va-t-il quitter le Parc des Princes ? La situation aurait évolué ces dernières heures et pourrait bien dépendre des prochaines élections municipales. Mais que doit faire le club de la capitale ?
Depuis plusieurs mois, la direction du PSG est en conflit avec la Mairie de Paris qui refuse de lui vendre le Parc des Princes. Par conséquent, la construction d'un nouveau stade est un projet qui pris une grosse ampleur puisque deux sites ont été retenus à savoir Poissy et Massy. Mais c'est clairement la commune des Yvelines qui tient la corde comme l'assure Daniel Riolo qui explique également que l'issue de ce dossier pourrait dépendre des élections municipales.
Pour Riolo, Poissy tient la corde
« Les élections municipales sont attendus avec impatience. C'est quasiment acté pour Poissy, si jamais ça tourne mal à l'élection municipale à Paris. Et si ça tourne bien, le Parc des Princes montera à 53 000 places et le PSG reste. Et si ça tourne mal, ils vont à Poissy mais le PSG garde le Parc pour les féminines, la Youth League, les évènements corporates et les concerts. Poissy c'est quasiment acté si ce sont les amis d'Hidalgo qui gagne. Sinon, le Parc sera agrandi à 53 000 places avec un nouveau toit, un musée et une grande boutique dans le stade », lâche le journaliste de RMC sur le plateau de l'After Foot.
Massy n'abandonne par le nouveau stade du PSG
Cependant, un autre site est en course pour accueillir le nouveau stade du PSG à savoir Massy. Et selon Le Parisien, la ville de l'Essonne envisagerait déjà la possibilité d'un référendum auprès de ses habitants si le projet est retenu. « Nous voulons être propriétaires et avoir une enceinte à la hauteur des grands clubs européens, ont martelé ses représentants. Nous voulons créer un lieu emblématique du football français mais aussi un quartier vivant et animé toute l’année avec des logements, des espaces de loisirs, des commerces et des espaces verts. Si la ville de Massy est retenue, on le construira ensemble », a même confié une source au sein du PSG, preuve que le site de Massy est bien en course.
Selon vous, le PSG doit-il quitter le Parc des Princes ?