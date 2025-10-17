Enorme départ au PSG : C'est validé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un débat qui traîne depuis plusieurs mois désormais : le PSG va-t-il quitter le Parc des Princes ? La situation aurait évolué ces dernières heures et pourrait bien dépendre des prochaines élections municipales. Mais que doit faire le club de la capitale ?

Depuis plusieurs mois, la direction du PSG est en conflit avec la Mairie de Paris qui refuse de lui vendre le Parc des Princes. Par conséquent, la construction d'un nouveau stade est un projet qui pris une grosse ampleur puisque deux sites ont été retenus à savoir Poissy et Massy. Mais c'est clairement la commune des Yvelines qui tient la corde comme l'assure Daniel Riolo qui explique également que l'issue de ce dossier pourrait dépendre des élections municipales.

Pour Riolo, Poissy tient la corde « Les élections municipales sont attendus avec impatience. C'est quasiment acté pour Poissy, si jamais ça tourne mal à l'élection municipale à Paris. Et si ça tourne bien, le Parc des Princes montera à 53 000 places et le PSG reste. Et si ça tourne mal, ils vont à Poissy mais le PSG garde le Parc pour les féminines, la Youth League, les évènements corporates et les concerts. Poissy c'est quasiment acté si ce sont les amis d'Hidalgo qui gagne. Sinon, le Parc sera agrandi à 53 000 places avec un nouveau toit, un musée et une grande boutique dans le stade », lâche le journaliste de RMC sur le plateau de l'After Foot.