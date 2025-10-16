«Le meilleur du monde» au PSG, Luis Enrique n'est pas content !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Durant l’été 2024, le PSG frappait un très grand coup avec la signature de Willian Pacho. Le défenseur central équatorien a réalisé une énorme première saison sous les couleurs parisiennes, et compte bien poursuivre sur sa lancée. Ce jeudi, Luis Enrique a été interrogé sur le fait de savoir si le numéro 51 était le meilleur au monde à son poste, ce qui n’a pas vraiment plu au principal intéressé.

Un joueur formidable. Arrivé au PSG en provenance de l’Eintracht Francfort en 2024, Willian Pacho a rapidement montré tout son talent à Paris. Ultra résistant dans le duel, l’international Équatorien a également fait preuve d’une grande sérénité dans les grands rendez-vous.

Willian Pacho brille au PSG De manière presque naturelle, le numéro 51 s’est installé en tant que titulaire indiscutable aux côté du capitaine Marquinhos. Âgé de 24 ans, Willian Pacho a un avenir radieux devant lui. Ce jeudi, Luis Enrique a été interrogé au sujet du défenseur gaucher. Le journaliste lui a simplement demandé si ce dernier était à ses yeux le meilleur défenseur du monde.