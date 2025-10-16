PSG : La «haine» contre Kylian Mbappé qui fait exploser Pierre Ménès !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Resté 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a empilé les buts jusqu'à devenir le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Pour autant, aux yeux de certains, malgré tout ce qu'il a fait à Paris, le Français n'aurait pas sa place dans le Hall of Fame parisien. De quoi faire halluciner Pierre Ménès, qui a poussé un coup de gueule à propos du traitement infligé à Mbappé.

Aujourd'hui au Real Madrid, Kylian Mbappé a laissé son empreinte dans l'histoire du PSG. En effet, meilleur buteur du club de la capitale, le Français devrait le rester un moment. Mais voilà que pour Jean-Baptiste Guégan, Mbappé n'a pas sa place dans le Hall of Fame du PSG. C'est ainsi que Zlatan Ibrahimovic, Dominique Rocheteau, Neymar et Pauleta lui ont été préférés en attaque.

« Quand tu en arrives à ce point de haine il n’y a plus rien à faire » Voyant ce Hall of Fame du PSG de Jean-Baptiste Guégan pour Paris United, Pierre Ménès a halluciné de l'absence de Kylian Mbappé. Poussant alors un coup de gueule, le journaliste sportif a posté sur X : « Donc pour Jean-Baptiste Guégan, Mbappé n’est pas dans les 22 meileurs joueurs de l’histoire du PSG. Quand tu en arrives à ce point de haine il n’y a plus rien à faire. Mis à part perdre toute forme de crédibilité. Par contre pour faire un bouquin sur son nom y avait du monde ».