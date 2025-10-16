PSG : La «haine» contre Kylian Mbappé qui fait exploser Pierre Ménès !

Resté 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a empilé les buts jusqu'à devenir le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Pour autant, aux yeux de certains, malgré tout ce qu'il a fait à Paris, le Français n'aurait pas sa place dans le Hall of Fame parisien. De quoi faire halluciner Pierre Ménès, qui a poussé un coup de gueule à propos du traitement infligé à Mbappé.
Aujourd'hui au Real Madrid, Kylian Mbappé a laissé son empreinte dans l'histoire du PSG. En effet, meilleur buteur du club de la capitale, le Français devrait le rester un moment. Mais voilà que pour Jean-Baptiste Guégan, Mbappé n'a pas sa place dans le Hall of Fame du PSG. C'est ainsi que Zlatan Ibrahimovic, Dominique Rocheteau, Neymar et Pauleta lui ont été préférés en attaque.
« Quand tu en arrives à ce point de haine il n’y a plus rien à faire »
Voyant ce Hall of Fame du PSG de Jean-Baptiste Guégan pour Paris United, Pierre Ménès a halluciné de l'absence de Kylian Mbappé. Poussant alors un coup de gueule, le journaliste sportif a posté sur X : « Donc pour Jean-Baptiste Guégan, Mbappé n’est pas dans les 22 meileurs joueurs de l’histoire du PSG. Quand tu en arrives à ce point de haine il n’y a plus rien à faire. Mis à part perdre toute forme de crédibilité. Par contre pour faire un bouquin sur son nom y avait du monde ».
« Les thèmes de haine sont très habituels avec Mbappé »
Une nouvelle fois, Pierre Ménès a dénoncé cet acharnement contre Kylian Mbappé. Récemment, il avait déjà expliqué à propos du traitement infligé à la star du Real Madrid : « Je suis effaré parce que je peux lire et entendre et pas que sur les réseaux, aussi dans les déclarations de supporters, dans les prises de parole des uns et des autres. Les thèmes de haine sont très habituels avec Mbappé. Là le dernier truc avec Mbappé c’est qu’il a pris le 10 au Real Madrid donc ça y est Mobutu est en train de mettre le Real à ses pieds. Alors que le Real a juste décidé de lui confier le 10 parce que c’est avec ça qu’il va vendre le plus de maillots. Faut vraiment avoir le cerveau d’un bulot crevé pour pas comprendre ça. Mais on préfère toujours et encore harceler ce garçon sans cesse ».