PSG - Barcola : Le nouveau tacle de Riolo grâce à une star de l'OM !

Depuis son arrivée au PSG en 2023, Bradley Barcola fait beaucoup parler de lui. En effet le joueur français a parfois été critiqué pour ses performances sur le terrain mais la saison dernière, il a su montrer ses belles qualités un peu plus régulièrement. L'ancien Lyonnais n'échappe toutefois pas souvent aux attaques de Daniel Riolo, qui est encore passé à l'action le concernant.

Après une première saison timide au PSG, Bradley Barcola a affiché un beau bilan l'année dernière en inscrivant 21 buts et en délivrant 21 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le joueur de 23 ans ne réalise pas un début d'exercice 2025-2026 exceptionnel à en croire Daniel Riolo. L'éditorialiste de RMC l'a comparé à Greenwood, affichant alors sa préférence pour le joueur de l'OM.

« Greenwood c'est quand même un ton devant Barcola » Impressionnant à son arrivée en Ligue 1 l'année dernière à l'OM, Mason Greenwood a multiplié les buts, jusqu'à devenir le deuxième meilleur buteur du championnat à égalité avec Ousmane Dembélé. L'attaquant anglais aurait d'ailleurs plus de qualités que Bradley Barcola. « Greenwood c'est quand même un ton devant Barcola. Qui des deux est le plus amis avec le ballon ? C'est Greenwood largement. Dans le rapport au ballon, il n'y a pas photo » estime Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.