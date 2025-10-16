Barcola : Frisson au PSG, le rendez-vous décisif !

Amadou Diawara

S'ils ne sont pas mentionnés dans le dernier point médical du PSG, Bradley Barcola et Marquinhos ne sont pas pour autant assurés d'être de la partie face au RC Strasbourg ce vendredi soir. De retour de blessure, les deux protégés de Luis Enrique doivent se tester à l'entrainement ce jeudi en fin après-midi.

Ayant intégré l'infirmerie du PSG, Marquinhos et Bradley Barcola n'ont pas joué pendant la dernière trêve internationale. En effet, Carlo Ancelotti et Didier Deschamps - respectivement sélectionneur du Brésil et de la France - ont dû faire sans eux pour le rassemblement du mois d'octobre.

PSG : Barcola et Marquinhos ne sont plus blessés De retour de blessure, Bradley Barcola et Marquinhos n'ont pas été mentionnés dans le point médical du PSG, communiqué ce jeudi matin. Malgré tout, ils ne seraient pas assurés de figurer dans le groupe de Luis Enrique pour la réception du RC Strasbourg, prévue ce vendredi soir au Parc des Princes.