C’est annoncé, le PSG a trouvé son arme secrète !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous la houlette de Luis Enrique, le Paris SG s'est métamorphosé et a remporté la Ligue des Champions tant espérée depuis le début de l’ère QSI. Ancien joueur du club, Danilo Pereira dévoile les clés du succès parisien la saison dernière et souligne l’importance de l’entraîneur espagnol.

En l’espace de deux saisons, Luis Enrique a su transformer le Paris Saint-Germain en une équipe redoutable et apparaît comme le grand artisan de la victoire en Ligue des champions. Parti à la fin du mercato estival 2024, Danilo Pereira est revenu sur les clés du succès parisien la saison dernière, lui qui a pu côtoyer l’entraîneur espagnol et de nombreux joueurs de l’équipe actuelle.

« Tout le monde marche ensemble vers la même direction » « Le PSG cherchait une saison comme ça depuis longtemps. Luis Enrique a fait un très gros travail avec les joueurs, son staff et sa direction. C’est important qu’il y ait cette symbiose. Pour gagner des titres, ça ne passe pas uniquement par les joueurs ou l’entraîneur. Tu dois apporter de l’expérience autour du groupe. C’est primordial de créer un esprit de famille dans le groupe. Actuellement, Paris est une vraie équipe. Tout le monde marche ensemble vers la même direction. C’est ça qui a permis au club de remporter autant de titres », explique le milieu portugais, parti à Al-Ittihad, dans un entretien accordé à Onze Mondial.