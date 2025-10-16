Un crack a signé, le coup de maître du PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sur ce début de saison, Ibrahim Mbaye joue de plus en plus avec le PSG. L’ailier de 17 ans semble véritablement bénéficier de la confiance de Luis Enrique, qui le responsabilise malgré son jeune âge. Et en ce qui concerne son avenir, le club parisien a parfaitement géré ce dossier en incluant une clause spéciale. Explications.

Le PSG détient plusieurs jeunes éléments prometteurs au sein de son effectif. Parmi eux figure un certain Ibrahim Mbaye. Ayant effectué des débuts en professionnel dès le début de la saison passée, le jeune ailier né en 2008 monte en puissance sur ce début de saison sous les ordres de Luis Enrique.

Ibrahim Mbaye impressionne Le technicien espagnol fait confiance au natif de Trappes, qui lui rend bien. Percutant en Ligue des Champions contre le FC Barcelone, Ibrahim Mbaye a toujours été considéré comme l’un des plus grands talents qu’ait connu le centre de formation du PSG. Et alors que son contrat expire en 2027, le club de la capitale et surtout ses dirigeants ont un plan bien précis en tête concernant son avenir.