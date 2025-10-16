PSG - Dembélé : Son successeur annoncé à l'OM !

Axel Cornic

Replacé dans l’axe de l’attaque par Luis Enrique, Ousmane Dembélé a signé la meilleure saison de sa carrière au Paris Saint-Germain. Le Français a notamment terminé Meilleur buteur de la Ligue 1 la saison dernière avec 21 réalisations, mais il a été accroché par un autre joueur du Championnat.

Après une saison magnifique, Ousmane Dembélé n’a pas démarré du bon pied. La star du PSG s’est rapidement blessée et est absente depuis le 30 aout dernier et un doublé face à Toulouse (3-6). Et pour le moment, ça reste ses deux seules réalisations...

Dembélé absent depuis trop longtemps Dans le point médical publié ce jeudi, le PSG a donné quelques nouvelles d’Ousmane Dembélé, expliquant qu’il est « en phase de reprise ». Il devrait donc être absent pour le match contre Strasbourg de ce vendredi, ni d’ailleurs pour le match de Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen, le 21 octobre.