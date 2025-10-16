PSG - Dembélé : Son successeur annoncé à l'OM !

Replacé dans l’axe de l’attaque par Luis Enrique, Ousmane Dembélé a signé la meilleure saison de sa carrière au Paris Saint-Germain. Le Français a notamment terminé Meilleur buteur de la Ligue 1 la saison dernière avec 21 réalisations, mais il a été accroché par un autre joueur du Championnat.
Après une saison magnifique, Ousmane Dembélé n’a pas démarré du bon pied. La star du PSG s’est rapidement blessée et est absente depuis le 30 aout dernier et un doublé face à Toulouse (3-6). Et pour le moment, ça reste ses deux seules réalisations...
Dembélé absent depuis trop longtemps
Dans le point médical publié ce jeudi, le PSG a donné quelques nouvelles d’Ousmane Dembélé, expliquant qu’il est « en phase de reprise ». Il devrait donc être absent pour le match contre Strasbourg de ce vendredi, ni d’ailleurs pour le match de Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen, le 21 octobre.
Greenwood, danger numéro 1 ?
Dès son retour, il voudra sans aucun doute consolider sa domination sur le Championnat, mais il aura un adversaire de taille en la personne de Mason Greenwood. C’est en tout cas l’avis de Valentin Rongier, qui interrogé par le compte X de la Ligue 1 a opté pour son ancien coéquipier de l’OM. « Le Meilleur buteur à la fin de la saison ? Hmmm bonne question, mais je vais dire Masoooon » a déclaré celui qui évolue désormais au Stade Rennais.