Polémique avec Barcola : Le PSG balance sur le clash !

Alors que Bradley Barcola (23 ans) n'a pas pu participer au dernier rassemblement de l'équipe de France, la FFF et le PSG sont allés au clash. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique (55 ans) a fait passer un message clair sur cette polémique.

Appelé par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l'équipe de France, Bradley Barcola est arrivé blessé à Clairefontaine. Après avoir examiné l'attaquant du PSG, la FFF a décidé de le laisser rentrer chez lui, avant de le remplacer par Florian Thauvin (RC Lens).

«Ce qui m'intéresse, c'est le niveau de l'équipe et la santé des joueurs» Via un communiqué, la FFF a officialisé la blessure de Bradley Barcola. « Présent ce lundi après-midi au Centre national du football de Clairefontaine, l'attaquant du Paris-Saint-Germain a consulté le Dr Frank Le Gall. Il présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l'Atalanta Bergame (4-0, le 17 septembre) », peut-on lire. Une annonce qui a fait vriller le PSG.

«Il y a tout le temps du bruit» « Le Paris-Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française de football ce lundi 6 octobre sur l'état de santé de Bradley Barcola. Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris-Saint-Germain. En amont du rassemblement et à la suite du match de la 7e journée de Ligue 1 face à Lille, le Paris-Saint-Germain a transmis à l'équipe de France un bilan médical de Bradley Barcola ne faisant en aucun cas état d'une lésion chronique après le match face à l'Atalanta. Le Paris-Saint-Germain insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties », a pesté le PSG sur X.