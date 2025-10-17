Barcola - Greenwood : Daniel Riolo règle ses comptes, le clash éclate !

Axel Cornic

Connu pour ses prises de position, Daniel Riolo s’est souvent retrouvé au cœur des débats. Et c’est une nouvelle fois le cas après un échange dans l’After Foot de ce jeudi soir, au sujet du Parisien Bradley Barcola et de son homologue marseillais Mason Greenwood.

Après des débuts fracassants, Bradley Barcola a rencontré quelques problèmes au PSG. Cela est surtout dû à l’explosion de Désiré Doué, ainsi qu’au transfert de Khvicha Kvaratskhelia, qui ont grandement réduit son temps de jeu. Mais depuis le début de la saison l’international français semble s’être quelque peu relancé...

Greenwood meilleur que Barcola Mais pas au point d’impressionner Daniel Riolo. Dans un débat organisé dans l’After Foot, le célèbre journaliste et éditorialiste a estimé que Barcola n’était pas aussi bon que Mason Greenwood, la star de l’OM, balle au pied. Un avis qui est loin de faire l’unanimité.