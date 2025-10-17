PSG : «Le lascar», il n'en revient pas face à Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 55 ans, Luis Enrique ne semble aujourd'hui pas souffrir du poids des années. Retraité comme joueur depuis un moment maintenant, l'actuel entraîneur du PSG affiche une forme physique exceptionnelle. Il faut dire que Luis Enrique s'entretient régulièrement avec des séances de sport. Un état de santé qui a d'ailleurs époustouflé Marc Madiot.

Entraîneur du PSG, Luis Enrique est un grand sportif dans l'âme. Ayant besoin de se dépenser, l'Espagnol a pu confier : « Je ne peux pas m'entraîner comme un sportif parce que j'ai 55 ans, je suis plus un grand-père qu'un professionnel de haut niveau. Je suis aussi actif, j'aime faire du sport, c'est important pour moi en tant que personne ».

« Il est hyper affûté » Forcément, multipliant les heures de sport, Luis Enrique affiche une excellente forme physique pour son âge (55 ans). Ayant pu voir cela de plus près, Marc Madiot, manager général de Groupama-FDJ, a été bluffé par l'entraîneur du PSG comme il l'a confié à L'Equipe : « Je me souviens quand je l'avais rencontré, ça m'avait marqué : il est hyper affûté. Il n'a rien perdu le lascar. On le sentait plein d'énergie, hyper précis dans sa préparation ».