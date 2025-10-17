PSG : «Le lascar», il n'en revient pas face à Luis Enrique !

A 55 ans, Luis Enrique ne semble aujourd'hui pas souffrir du poids des années. Retraité comme joueur depuis un moment maintenant, l'actuel entraîneur du PSG affiche une forme physique exceptionnelle. Il faut dire que Luis Enrique s'entretient régulièrement avec des séances de sport. Un état de santé qui a d'ailleurs époustouflé Marc Madiot.
Entraîneur du PSG, Luis Enrique est un grand sportif dans l'âme. Ayant besoin de se dépenser, l'Espagnol a pu confier : « Je ne peux pas m'entraîner comme un sportif parce que j'ai 55 ans, je suis plus un grand-père qu'un professionnel de haut niveau. Je suis aussi actif, j'aime faire du sport, c'est important pour moi en tant que personne ».
« Il est hyper affûté »
Forcément, multipliant les heures de sport, Luis Enrique affiche une excellente forme physique pour son âge (55 ans). Ayant pu voir cela de plus près, Marc Madiot, manager général de Groupama-FDJ, a été bluffé par l'entraîneur du PSG comme il l'a confié à L'Equipe : « Je me souviens quand je l'avais rencontré, ça m'avait marqué : il est hyper affûté. Il n'a rien perdu le lascar. On le sentait plein d'énergie, hyper précis dans sa préparation ».
« Quand il est en retard, vous savez qu'il a de bonnes chances d'être en salle »
Luis Enrique et le sport, c'est donc une grande histoire. D'ailleurs, on en rigole du côté du PSG. « Quand il est en retard, vous savez qu'il a de bonnes chances d'être en salle ou avec les kinés », explique-t-on au sein du club de la capitale.