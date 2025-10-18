Le PSG discute avec «un joueur hors norme» : Grosse signature à venir ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé discuterait avec le PSG pour prolonger son bail et aurait réclamé un salaire XXL. Des exigences qui ne devraient pas surprendre son ancien coach au Barça Xavi, qui s'enflamme pour le numéro 10 du PSG qu'il présente comme un joueur hors norme.

Ancien entraîneur du FC Barcelone, Xavi a gardé un excellent souvenir d'Ousmane Dembélé qui vient d'obtenir le Ballon d'Or. Une récompense qui lui donne des idées sur le plan économiques puisqu'il négocierait un salaire XXL avec le PSG. Mais le technicien espagnol s'enflamme pour Ousmane Dembélé.

«Ousmane est un joueur hors norme» « Ousmane est un joueur hors norme, nous le savions dès son arrivée à Barcelone. Nous avons vu tout son potentiel, nous avons beaucoup travaillé pour qu’il se sente à l’aise et qu’il soit heureux. Nous avons vu un joueur avec une grande capacité de progression, une vraie envie d’apprendre, et il a énormément progressé avec nous », assure-t-il dans une interview accordée à Foot Mercato, avant de poursuivre.