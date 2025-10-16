Renfort surprise au PSG : Le joueur que personne n'a vu venir !

Bien que le PSG ait retenu Quentin Ndjantou au dernier moment, un autre Titi a pris part à la belle épopée des Bleuets à la Coupe du monde U20. Il s'agit de Noham Kamara. Le jeune défenseur central pourrait d'ailleurs revenir plus fort et s'imposer comme un vrai renfort pour Luis Enrique qui adore son profil.
Le magnifique parcours des Bleuets à la Coupe du monde U20 a pris fin brutalement en demi-finale par une défaite aux tirs-au-but contre le Maroc. Néanmoins, plusieurs joueurs en ont profité pour se révéler, notamment du côté du PSG.
Noham Kamara, la surprise signée Luis Enrique ?
En effet, alors que les Parisiens avaient retenu au dernier moment Quentin Ndjantou face aux nombreuses blessures, Noham Kamara a quant à lui bien participé au parcours des hommes de Bernard Diomède au Chili. Et comme le souligne L'EQUIPE, le jeune défenseur va revenir avec beaucoup plus d'assurance et pourrait même s'imposer dans la rotation au PSG.
Il a déjà signé pro au PSG
Il faut dire que celui qui a signé son premier contrat professionnel en août dernier est très apprécié par Luis Enrique qui lui a déjà offert du temps de jeu en Ligue 1. La saison dernière, Noham Kamara était entré en jeu à Strasbourg puis contre Montpellier. Et il pourrait bien de nouveau faire son apparition dans l'équipe de Luis Enrique dans les prochaines semaines.