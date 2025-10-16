Renfort surprise au PSG : Le joueur que personne n'a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le PSG ait retenu Quentin Ndjantou au dernier moment, un autre Titi a pris part à la belle épopée des Bleuets à la Coupe du monde U20. Il s'agit de Noham Kamara. Le jeune défenseur central pourrait d'ailleurs revenir plus fort et s'imposer comme un vrai renfort pour Luis Enrique qui adore son profil.

Le magnifique parcours des Bleuets à la Coupe du monde U20 a pris fin brutalement en demi-finale par une défaite aux tirs-au-but contre le Maroc. Néanmoins, plusieurs joueurs en ont profité pour se révéler, notamment du côté du PSG.

Noham Kamara, la surprise signée Luis Enrique ? En effet, alors que les Parisiens avaient retenu au dernier moment Quentin Ndjantou face aux nombreuses blessures, Noham Kamara a quant à lui bien participé au parcours des hommes de Bernard Diomède au Chili. Et comme le souligne L'EQUIPE, le jeune défenseur va revenir avec beaucoup plus d'assurance et pourrait même s'imposer dans la rotation au PSG.