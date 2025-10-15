«La perfection» : Le PSG a déniché un crack, Luis Enrique est conquis

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Très apprécié par Luis Enrique, Noham Kamara a signé son premier contrat professionnel cet été, jusqu’en juin 2028. La réussite du défenseur central de 18 ans, retenu pour disputer la Coupe du monde U 20 avec les Bleuets, n’étonne pas Sekou Diarra, son ancien éducateur à Meaux.

Présent avec les Bleuets au Chili pour la Coupe du monde U 20, Noham Kamara confirme tout le bien que pense Luis Enrique de lui. L’ascension du défenseur central de 18 ans est impressionnante, lui qui a su convaincre le PSG de le recruter à l’été 2024, avant de signer un contrat stagiaire puis un contrat pro après avoir séduit l’entraîneur espagnol, qui n’hésite pas à faire appel à lui pour l’entraînement ou même des matches.

« Il n’a pas changé » Sekou Diarra, son éducateur à Meaux de la catégorie U 6 à U 12, est dithyrambique à l’égard de Noham Kamara. « Ce petit frôle la perfection, s’enflamme-t-il, dans des propos rapportés par Le Parisien. Il a toujours fait du football un plaisir et c’est sa force. Quand on le voit maintenant, il n’a pas changé. Il reste le petit Noham qui avait déjà cette qualité de passe au-dessus de la moyenne quand il jouait avec ses copains à 7 ou 8 ans. »