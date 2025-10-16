Messi, Mbappé, Neymar… Jackpot pour le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'ère Messi-Mbappé-Neymar, bien que marquée par des performances inégales sur le terrain, a propulsé le PSG dans le cercle prestigieux des clubs vendant plus d'un million de maillots par an. Aujourd'hui, avec Luis Enrique à la barre, le PSG fait encore mieux, en plus de briller sur les pelouses européennes.

Avec l’arrivée de Luis Enrique à la tête du Paris Saint-Germain en 2023, une nouvelle politique sportive a été instaurée dans la capitale. Et les résultats n’ont pas tardé sur le terrain avec une première Ligue des champions remportée le 31 mai dernier. Sur un plan financier, le succès est également au rendez-vous.

« Les chiffres dépassent ceux de l’ère Messi » Comme l’explique Le Parisien ce jeudi, le PSG cartonne avec la vente de ses produits dérivés, et notamment ses maillots. « Les chiffres dépassent ceux de l’ère Messi », savoure-t-on en interne. Les ventes ont particulièrement explosé ces trois derniers mois, entre juillet et septembre, dans la foulée de son sacre européen.