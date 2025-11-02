PSG : Dembélé craque totalement, il balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Élu Ballon d’Or 2025 le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé avait totalement craqué. Submergé par l’émotion, l’attaquant du PSG n’avait pas pu retenir ses larmes au moment de remercier ses proches. Pour Presnel Kimpembe, cette émotion affichée par son ancien coéquipier est plus que révélatrice des efforts que le Français a fourni.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or 2025. Une formidable récompense pour le numéro 10 du club parisien, qui a inscrit son nom au Panthéon du football mondial.

Dembélé en larmes Après avoir reçu sa récompense des mains de Ronaldinho, Ousmane Dembélé a été contraint de réaliser un discours le 22 septembre dernier au théâtre du Châtelet. Rempli d’émotions au cours de ce dernier, le joueur du PSG n’a pas pu contenir ses larmes, au moment d’évoquer sa relation avec sa mère, mais aussi avec son meilleur ami. Une situation révélatrice du chemin parcouru par le gamin d’Évreux jusqu’au sommet selon Presnel Kimpembe.