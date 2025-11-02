PSG : Dembélé craque totalement, il balance !

Élu Ballon d’Or 2025 le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé avait totalement craqué. Submergé par l’émotion, l’attaquant du PSG n’avait pas pu retenir ses larmes au moment de remercier ses proches. Pour Presnel Kimpembe, cette émotion affichée par son ancien coéquipier est plus que révélatrice des efforts que le Français a fourni.
Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or 2025. Une formidable récompense pour le numéro 10 du club parisien, qui a inscrit son nom au Panthéon du football mondial.
Dembélé en larmes
Après avoir reçu sa récompense des mains de Ronaldinho, Ousmane Dembélé a été contraint de réaliser un discours le 22 septembre dernier au théâtre du Châtelet. Rempli d’émotions au cours de ce dernier, le joueur du PSG n’a pas pu contenir ses larmes, au moment d’évoquer sa relation avec sa mère, mais aussi avec son meilleur ami. Une situation révélatrice du chemin parcouru par le gamin d’Évreux jusqu’au sommet selon Presnel Kimpembe.
« Ça montre toute l’énergie et toute la capacité qu’il a eues »
« Ça s’est vu d’ailleurs sur les vidéos avec les messages qu’il a pu recevoir sur les réseaux sociaux etc. Et vraiment, même lui quand on le voit parler, c’est quelqu’un qui ne montre pas trop ses émotions non plus. Donc le fait de le voir pleurer aussi sur scène, ça montre toute l’énergie et toute la capacité qu’il a eues à pouvoir donner pour pouvoir gagner ce Ballon », a confié l’ancien défenseur du PSG au cours d’un entretien accordé à FootMercato.