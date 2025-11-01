PSG : Surprise, Luis Enrique ne veut plus de ce joueur ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de saison, certains joueurs rencontrent des difficultés du côté du PSG. C’est notamment le cas de Gonçalo Ramos, qui n’a inscrit qu’un petit but sur penalty en championnat. Après avoir bénéficié de la confiance de Luis Enrique, l’attaquant portugais est de moins en moins utilisé par le coach espagnol.

Le PSG sans forcer. Malgré des performances plutôt timides sur ce début de saison en championnat, le club parisien demeure en tête de la Ligue 1. Après une saison 2024-2025 exceptionnelle, certains joueurs de l’effectif du champion d’Europe semblent avoir du mal à se remettre dans le bain.

Gonçalo Ramos dans le dur au PSG C’est notamment le cas de Gonçalo Ramos. Depuis son arrivée en provenance du SL Benfica en 2023, l’attaquant portugais a été cantonné à un rôle de remplaçant de luxe, de joker. Mais sur ce début de saison, le numéro 9 a pu beaucoup compter sur la confiance de Luis Enrique, qui en l’absence d’Ousmane Dembélé, lui a donné énormément de temps de jeu en tant qu’avant-centre titulaire.