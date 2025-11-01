PSG - Dembélé finit en larmes : Il lâche tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Champion du monde avec l'équipe de France presqu'en temps que figurant en 2018 avec l'équipe de France et champion d'Europe avec le rôle principal du film avec le PSG sept ans plus tard. Ousmane Dembélé a bouclé la boucle en entrant dans le cercle fermé des vainqueurs de Mondial, de Ligue des champions et de Ballon d'or. Sa réaction pleine d'émotions lors de la cérémonie a touché Presnel Kimpembe.

Le jour de gloire est arrivé le 22 septembre dernier pour Ousmane Dembélé. Après une saison pleine avec un triplé national avec le PSG ainsi que deux sacres continentaux à savoir la Ligue des champions et la Supercoupe d'Europe, l'attaquant star du Paris Saint-Germain a reçu la plus grande distinction individuelle du football : le Ballon d'or.

«C’était une fierté. Il le méritait» Sur la scène du Théâtre du Châtelet à Paris, Ousmane Dembélé a fondu en larmes au cours d'un discours rempli d"émotions. L'éternelle pépite, proche du talent gâché d'après certains observateurs, a mis tout le monde d'accord de par sa seconde partie de saison avec le PSG et son sens du but enfin trouvé. Ex-coéquipier de Dembélé avant son départ du Paris Saint-Germain vers le Qatar SC, Presnel Kimpembe s'est livré sur la fierté qu'il a ressenti au moment du sacre de Kimpembe. « Je l’ai eu au téléphone. Il est venu aussi ici à Doha (pour sa rééducation, ndlr). J’étais très content pour lui. Franchement, c’était une fierté. Il le méritait. Et voilà, le fait de voir un joueur du Paris Saint-Germain et en plus français qui gagne le Ballon d’or, c’est tout à son honneur et je pense que tout le monde était sincèrement heureux pour lui ».