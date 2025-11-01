Mercato - Dembélé : La grande annonce du PSG sur son futur salaire !

Axel Cornic

Au cours des six années passées au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a marqué énormément de buts, mais n’a jamais réussi à mener l’équipe vers la victoire en Ligue des Champions. Tout le contraire d’Ousmane Dembélé, qui en seulement quelques saisons est devenu une véritable légende au sein du club parisien.

L’histoire d’Ousmane Dembélé est incroyable. Talent reconnu depuis son plus jeune âge, le Français a dû attendre que Luis Enrique le replace dans l’axe de l’attaque pour véritablement exploser. Et le succès est total avec non seulement une Ligue des Champions historique avec le PSG, mais également un Ballon d’Or.

Le PSG a changé Cela pourrait bien se traduire par un nouveau contrat à Paris, où le joueur a posé ses valises en 2023 après un passage très décevant du côté du FC Barcelone. Plusieurs sources évoquent des négociations entre l’entourage de Dembélé et le PSG, qui depuis le départ de Kylian Mbappé semble toutefois avoir changé de politique.