Privé du PSG, son transfert est décidé

Alexis Brunet

Ce samedi soir, le PSG affronte l’OGC Nice au Parc des princes. Une rencontre à laquelle ne participera pas Jonathan Clauss, car ce dernier n’a pas été retenu dans le groupe niçois par Franck Haise. D’ailleurs, l’international français serait sur le départ et il y a des chances pour qu’il s’en aille lors du mercato hivernal.

Après deux déplacements de suite à Brest et Lorient, le PSG retrouve son Parc des princes ce samedi soir avec la réception de l’OGC Nice. Les Parisiens espèrent remporter les trois points afin d’accentuer leur avance en tête de la Ligue 1, car actuellement l’écart n’est que d’un pion avec l’AS Monaco.

Jonathan Clauss pas dans le groupe de l’OGC Nice L’OGC Nice ne voudra toutefois pas se laisser faire, mais pour obtenir un résultat face au PSG il sera privé de Jonathan Clauss. Le latéral n’a pas été retenu dans le groupe par Franck Haise qui serait actuellement en froid avec lui. Le joueur affirme être blessé, ce que réfute son entraîneur. L’international français reprocherait surtout à son club de ne pas avoir voulu le laisser rejoindre le Bayer Leverkusen l’été dernier.