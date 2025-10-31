Transferts - PSG : La presse espagnole lâche une bonne nouvelle !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bien qu’aucun mercato ne soit officiellement ouvert, le marché des transferts ne dort jamais. La presse évoque d’ailleurs un intérêt commun du PSG et du FC Barcelone pour un attaquant de l’Atletico de Madrid qui est champion du monde. Non pas Antoine Griezmann, mais plutôt Julian Alvarez. Une grande nouvelle d’Espagne arrive aux oreilles des dirigeants du Paris Saint-Germain.

Luis Enrique dispose de critères spécifiques pour sa vision du numéro 9 au FC Barcelone. L’attaquant de pointe de métier qu’est Gonçalo Ramos n’est pas le titulaire à la pointe de l’attaque du coach espagnol. C’est Ousmane Dembélé, ailier de formation repositionné dans l’axe, qui occupe cette position. Pas de quoi empêcher les dirigeants parisiens de scruter le marché dans l’optique de trouver un nouveau joueur dans ce registre.

Clash entre le PSG et Barcelone pour Julian Alvarez ? Il est question dans la presse d’un intérêt des dirigeants du PSG pour Julian Alvarez. Cependant, le champion du monde 2022 sera difficilement atteignable au vu de son contrat courant jusqu’en juin 2030 à l’Atletico de Madrid et sa cote sur le marché. Et notamment du côté du FC Barcelone. Ou pas.