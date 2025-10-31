PSG - Désiré Doué : Nouvelle annonce sur sa blessure !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Désiré Doué contrait au repos forcé. La cause ? Une blessure à la cuisse droite contractée pendant le déplacement du PSG à Lorient mercredi (1-1). Plusieurs semaines d’absence sont à déplorer pour l’attaquant français, mais Luis Enrique refuse de tirer la sonnette d’alarme. Au contraire comme l’atteste sa dernière sortie médiatique.

Après un premier coup d’arrêt survenu pendant la trêve internationale de septembre avec l’équipe de France, Désiré Doué a contracté une nouvelle blessure cette fois-ci avec le PSG. Mercredi soir, sur la pelouse du FC Lorient, le MVP de la finale de la Ligue des champions est à nouveau tombé et a été contraint de quitter Le Moustoir en béquilles.

«Les blessures font partie de la vie des joueurs professionnels» Verdict ? Le communiqué du PSG nous a informé jeudi que Désiré Doué souffre d’une lésion à la cuisse droite, une absence de « quelques semaines » au programme pour l’international français avec un point après la trêve internationale. De passage en conférence de presse ce vendredi avant la réception de l’OGC Nice samedi au Parc des princes, Luis Enrique s’est montré pragmatique. « On est préoccupés tous les jours par la santé des joueurs mais les blessures font partie de la vie des joueurs professionnels. Ils peuvent faire leur travail mais ça fait partie de la vie ».