Mercato - Nouveau buteur à l’OL : Paulo Fonseca confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête d'un nouveau buteur, l'OL serait très bien parti pour récupérer le phénomène brésilien Endrick en prêt en provenance du Real Madrid cet hiver. Paulo Fonseca a été interrogé sur cette piste, et sans nommer le jeune crack madrilène, il confirme son envie de voir débarquer des éléments offensifs à l'OL le plus rapidement possible.

Et si l'OL frappait un gros coup lors du prochain mercato de janvier avec l'arrivée en prêt d'Endrick ? Le jeune buteur brésilien de 19 ans, actuellement sous contrat avec le Real Madrid, serait chaud à l'idée de débarquer chez les Gones vu son temps de jeu famélique en Espagne cette saison. Paulo Fonseca a été invité à se prononce sur ce dossier en conférence de presse vendredi, et l'entraîneur de l'OL confirme son envie de voir débarquer du sang neuf en attaque cet hiver.

Fonseca répond cash sur Endrick « Endrick à l'OL cet hiver ? Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas encore là. Je veux avoir des bons joueurs, c'est sûr, et tous les joueurs qui ont de la qualité sont les bienvenus », indique Paulo Fonseca qui, sans nommer Endrick, confirme donc le besoin de renfort offensif à l'OL.