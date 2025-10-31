Transfert annoncé au PSG : Un joueur sort du silence !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des derniers jours, l’avenir de Lucas Beraldo aurait été remis en question du côté du PSG, qui en interne, ne serait plus satisfait du défenseur brésilien. Ce dernier songerait également à quitter le club de la capitale. Face à toutes ces rumeurs, le joueur de 21 ans a décidé de prendre la parole.

Le premier transfert du mercato d’hiver déjà connu au PSG ? Le club parisien ne serait plus satisfait des performances de Lucas Beraldo. Au cours des dernières semaines, la presse espagnole a même révélé que Luis Campos souhaitait remplacer le Brésilien par le jeune du FC Nantes Tylel Tati.

Lucas Beraldo loin du PSG ? Néanmoins, comme révélé en exclusivité par le10sport.com cette semaine, la position du PSG est claire dans ce dossier. Le club parisien ne souhaite pas se séparer de Lucas Beraldo, mais reste tout de même attentif en cas de grosse offre pour le défenseur central gaucher. Alors que ces derniers jours, plusieurs médias étrangers ont fait état d’un potentiel départ du PSG, le numéro 35 a directement répondu sur Instagram.