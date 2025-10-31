Erling Haaland : La tromperie qui va faire parler !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En janvier dernier, Manchester City lâchait une bombe en officialisant le contrat XXL et historique d’Erling Braut Haaland prolongé jusqu’en 2034. Un engagement de 9 ans donc pour le Norvégien qui déclarait sans filtre sa flamme pour le club mancunien. Néanmoins, si l’on se fie aux dernières tendances à l’étranger, cette idylle pourrait se briser.

Erling Haaland a tout raflé depuis sa signature à Manchester City en 2022. La Premier League, la FA Cup, le Community Shield et la Ligue des champions. Serial buteur des Skyblues, le Norvégien a signé un contrat longue durée jusqu’en 2034 avec le cador de PL. Dans la foulée de annonce en janvier dernier, Haaland jurait fidélité à City. « Je suis vraiment heureux d'avoir signé mon nouveau contrat et de pouvoir passer encore plus de temps dans ce grand club ».

«Je suis City à 100 % quoi qu'il arrive» « Manchester City est un club spécial, plein de gens fantastiques et de supporters incroyables, et c'est le genre d'environnement qui aide chacun à donner le meilleur de soi-même. Je tiens également à remercier Pep, son équipe d'entraîneurs, mes coéquipiers et tous les membres du club, car ils m'ont tous beaucoup aidé ces deux dernières années. Ils ont fait de cet endroit un lieu vraiment spécial et désormais, je suis City à 100 % quoi qu'il arrive ». Voici le message lourd de sens que livrait Haaland aux médias de Manchester City, affirmant ainsi son investissement le plus total au club mancunien.