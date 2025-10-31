«Des envies de départ» : Une star du PSG veut claquer la porte à cause de Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté en 2023, Bradley Barcola est reparti pour une 3ème saison avec le PSG. Sous contrat jusqu'en 2028, le Français serait actuellement concerné par une prolongation. Mais signera-t-il ce nouveau bail avec le club de la capitale ? La gestion de Luis Enrique sera importante, elle qui aurait déjà pu faire partir Barcola lors du dernier mercato estival.

A l'intersaison, le cas Bradley Barcola a fait l'objet de nombreuses rumeurs. Au sortir d'une saison au PSG réussie avec la Ligue des Champions en point d'orgue, l'international français avait été annoncé comme une piste du Bayern Munich ou encore de Liverpool. Finalement, Barcola est reparti avec le PSG, un club qu'il aurait pourtant envisagé de quitter...

« Il y a eu le Bayern, Liverpool » Entre Bradley Barcola et le PSG, ça aurait pu se finir lors du mercato estival. C'est ce qu'a expliqué Fabrice Hawkins à l'occasion de son passage au micro d'Aliotalk. En effet, le journaliste de RMC a fait savoir : « Barcola, il y a eu des envies de départ. Il y a eu le Bayern, Liverpool ».