«Des envies de départ» : Une star du PSG veut claquer la porte à cause de Luis Enrique !

Recruté en 2023, Bradley Barcola est reparti pour une 3ème saison avec le PSG. Sous contrat jusqu'en 2028, le Français serait actuellement concerné par une prolongation. Mais signera-t-il ce nouveau bail avec le club de la capitale ? La gestion de Luis Enrique sera importante, elle qui aurait déjà pu faire partir Barcola lors du dernier mercato estival.
A l'intersaison, le cas Bradley Barcola a fait l'objet de nombreuses rumeurs. Au sortir d'une saison au PSG réussie avec la Ligue des Champions en point d'orgue, l'international français avait été annoncé comme une piste du Bayern Munich ou encore de Liverpool. Finalement, Barcola est reparti avec le PSG, un club qu'il aurait pourtant envisagé de quitter...
« Il y a eu le Bayern, Liverpool »
Entre Bradley Barcola et le PSG, ça aurait pu se finir lors du mercato estival. C'est ce qu'a expliqué Fabrice Hawkins à l'occasion de son passage au micro d'Aliotalk. En effet, le journaliste de RMC a fait savoir : « Barcola, il y a eu des envies de départ. Il y a eu le Bayern, Liverpool ».
« Il n'était pas forcément content... »
Et voilà que ces envies de départ du PSG de Bradley Barcola auraient notamment été motivées par Luis Enrique. En effet, Fabrice Hawkins a ainsi précisé : « Il n'était pas forcément content de ce qui s'est passé la saison dernière notamment pour son temps de jeu sur les matchs importants ».