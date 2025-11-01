PSG : L’annonce surprise de Luis Enrique en privé !

Pierrick Levallet

À quelques jours d’affronter le Bayern Munich, le PSG n’affiche pas une forme optimale. Le club de la capitale a une nouvelle fois laissé filer des points contre Lorient ce mercredi (1-1). Luis Enrique a d’ailleurs reconnu, à la surprise générale, qu’il n’avait pas vraiment fait les meilleurs choix pour aborder la rencontre.

Le PSG n’affiche pas un visage radieux à quelques jours du choc face au Bayern Munich en Ligue des champions. Le club de la capitale a même laissé échapper quelques points ce mercredi sur la pelouse du FC Lorient. Les Rouge-et-Bleu ont été tenus en échec au Moustoir (1-1). Il faut dire que le onze de départ parisien avait fait l’objet de quelques expérimentations.

Luis Enrique a essayé des choses contre Lorient... Avec l’absence d’Achraf Hakimi, laissé au repos, Luis Enrique avait décidé d’aligner Illia Zabarnyi dans le couloir droit de la défense. Vitinha a également été ménagé, tout comme Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola. Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye ont donc eu leur chance en attaque, tandis que le PSG alignait un milieu de terrain à tendance très offensive avec le trio Désiré Doué - Warren Zaïre-Emery - Senny Mayulu.