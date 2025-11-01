Malédiction au PSG : La réponse cash de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

La première partie de saison est presque inédite au PSG. Le club de la capitale paye le prix fort d’une saison 2024-2025 qui a été, certes historique avec le sacre en Ligue des champions, mais aussi interminable. Les Rouge-et-Bleu ont joué un total de 65 matchs, qui commencent à peser sur les organismes. La formation parisienne fait face à une avalanche de blessures depuis le début de saison, la dernière en date étant celle de Désiré Doué.

Luis Enrique écarte les doutes en privé Comme le rapporte L’Equipe, le PSG ne se veut toutefois pas vraiment inquiet. Mais des interrogations subsisteraient. La blessure de Désiré Doué nourrirait d’ailleurs ce climat moins léger. De plus, les pensionnaires de la Ligue 1 sont souvent apparus empruntés cette saison, ce qui laisserait place à quelques questions. Mais en public comme en interne, Luis Enrique éloignerait tout doute.