Le coup de foudre avec une star du PSG !

Pierrick Levallet

Arrivé en prêt avec option d’achat en 2021, Nuno Mendes a conquis son monde au PSG de manière express. Le latéral gauche portugais, aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs à son poste, s’est rapproché de certains éléments du vestiaire pour faciliter son intégration. Et un coup de foudre a découlé de cette décision.

Lors de l’été 2021, le PSG a frappé un très grand coup en signant Lionel Messi et Sergio Ramos. Mais le club de la capitale a aussi bouclé une magnifique opération avec le transfert de Nuno Mendes. D'abord prêté par le Sporting CP, le latéral gauche portugais a convaincu ses dirigeants de lever son option d’achat après sa première saison.

Les titis ont aidé Nuno Mendes au PSG Il faut dire que Nuno Mendes s’est rapidement adapté à son nouvelle environnement. Comme le rapporte L’Equipe, le défenseur d’aujourd’hui 23 ans a passé les premiers mois de son aventure au PSG avec les Edouard Michut, Xavi Simons et compagnie. Les discussions avec les titis lui ont d’ailleurs permis de perfectionner son français et de prendre certains tics de langage.