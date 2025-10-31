Lionel Messi : Le coup de pression pour Lamine Yamal !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ayant marché sur l’eau pendant des mois avec le FC Barcelone, lui valant la deuxième place au classement du Ballon d’or 2025, Lamine Yamal apparaît un peu moins performant ces derniers temps avec le club blaugrana. Semblant diminué et se dispersant dans les médias, l’attaquant du Barça a été repris de volée par Julen Lopetegui qui lance un message d’avertissement à la nouvelle génération.

Le Real Madrid est un club de « voleurs ». En live avec le streamer Ibai Llanos et Gerard Piqué pour la Kings League la semaine dernière, Lamine Yamal faisait ces allégations graves au sujet du club merengue au moment de comparer la tricherie de l’équipe de Llanos à la Kings League. Des accusations qui ont beaucoup fait parler en Espagne et dans la capitale à quelques jours du Clasico remporté par le Real Madrid (2-1) avec un Yamal en manque d’inspiration pour le FC Barcelone.

«Ils doivent se concentrer davantage sur le jeu et moins sur les gros titres» Ex-coach du Real Madrid et de la sélection espagnole, Julen Lopetegui s’occupe de l’équipe nationale du Qatar désormais. Invité à s’exprimer sur le nouveau football, Lopetegui a envoyé un avertissement à Lamine Yamal et la nouvelle génération. « Les jeunes doivent se concentrer et plus ils seront performants à l'extérieur, meilleurs ils seront à l'intérieur. Ils doivent se concentrer davantage sur le jeu et moins sur les gros titres que vous, la presse, leur réservez. Ils deviendront ainsi de meilleurs footballeurs. Si je fais allusion à Lamine Yamal ? Non, en général ».