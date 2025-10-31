Lionel Messi : Le coup de pression pour Lamine Yamal !

Ayant marché sur l’eau pendant des mois avec le FC Barcelone, lui valant la deuxième place au classement du Ballon d’or 2025, Lamine Yamal apparaît un peu moins performant ces derniers temps avec le club blaugrana. Semblant diminué et se dispersant dans les médias, l’attaquant du Barça a été repris de volée par Julen Lopetegui qui lance un message d’avertissement à la nouvelle génération.
Le Real Madrid est un club de « voleurs ». En live avec le streamer Ibai Llanos et Gerard Piqué pour la Kings League la semaine dernière, Lamine Yamal faisait ces allégations graves au sujet du club merengue au moment de comparer la tricherie de l’équipe de Llanos à la Kings League. Des accusations qui ont beaucoup fait parler en Espagne et dans la capitale à quelques jours du Clasico remporté par le Real Madrid (2-1) avec un Yamal en manque d’inspiration pour le FC Barcelone.
«Ils doivent se concentrer davantage sur le jeu et moins sur les gros titres»
Ex-coach du Real Madrid et de la sélection espagnole, Julen Lopetegui s’occupe de l’équipe nationale du Qatar désormais. Invité à s’exprimer sur le nouveau football, Lopetegui a envoyé un avertissement à Lamine Yamal et la nouvelle génération. « Les jeunes doivent se concentrer et plus ils seront performants à l'extérieur, meilleurs ils seront à l'intérieur. Ils doivent se concentrer davantage sur le jeu et moins sur les gros titres que vous, la presse, leur réservez. Ils deviendront ainsi de meilleurs footballeurs. Si je fais allusion à Lamine Yamal ? Non, en général ».
«Cristiano et Messi en sont des exemples»
« Lamine a 18 ans et il faut lui souhaiter le plus de tranquillité possible dans son environnement pour qu'il devienne ce que nous pensons tous qu'il est. Être l'un des meilleurs au monde ne se fait pas du jour au lendemain, c'est le fruit d'un travail de plusieurs années. Et pour cela, il faut prendre soin des petits détails du quotidien. Cristiano et Messi en sont des exemples : ils sont au sommet depuis de nombreuses années, non seulement grâce à leur talent, mais aussi parce qu'ils ont choisi un certain mode de vie et ont su continuer à s'améliorer. Lamine a un talent exceptionnel et j'espère que tout son entourage l'aidera dans la grande carrière qui l'attend ». a assuré Julen Lopetegui pendant son entrevue avec Marca au Qatar. La star du FC Barcelone est donc invitée à prendre exemple sur le professionnalisme de deux des meilleurs joueurs de l’histoire : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.