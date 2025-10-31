Lamine Yamal touché «psychologiquement» par un incident personnel !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En Espagne, le nom de Lamine Yamal fait couler beaucoup d’encre dans la presse de par ses déclarations envers le Real Madrid, sa prestation pendant le Clasico ou encore les rumeurs d’infraction à son domicile. Touché par ce dernier point, le numéro 10 du FC Barcelone voudrait changer d’air.

Ces derniers jours, Lamine Yamal est dans l’oeil du cyclone. La cause ? Ses accusations de corruption envers les « voleurs » du Real Madrid pendant un live avec le streamer Ibai Llanos et Gerard Piqué pour la Kings League en Espagne la semaine dernière. Le tout, à quelques jours seulement du coup d’envoi du Clasico au Santiago Bernabeu finalement remporté par le Real Madrid dimanche (2-1).

Lamine Yamal fragilisé ? La star du FC Barcelone n’a pas été très en vue pendant le choc face au Real Madrid et a même été moquée sur le terrain par Dani Carvajal et Vinicius Jr après ses allégations à l’encontre du club merengue. Yamal était aussi à l’origine des débordements sur le terrain à l’issue de la rencontre. En parallèle, un incident personnel l’a émotionnellement rendu fragile selon la presse ibérique.

Une intrusion chez Lamine Yamal ? El Periodico nous apprend ces dernières heures qu’un intrus se serait introduit au sein du domicile de Lamine Yamal. C’est le sentiment ressenti par le jeune attaquant du Barça de 18 ans qui n’avait pas manqué de prévenir les forces de l’ordre. Verdict ? Une fausse alerte d’après les services de police puisque aucune infraction ni vol n’a été recensé.