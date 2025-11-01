Désiré Doué : La grande décision du PSG !

Pierrick Levallet

Le contexte est assez particulier au PSG depuis le début de saison. Le club de la capitale fait face à une cascade de blessures qui l’oblige souvent à revoir ses plans. Le staff parisien n’entendrait toutefois pas changer sa façon de faire, même après la nouvelle catastrophe avec Désiré Doué. Les Rouge-et-Bleu auraient pris une décision à ce sujet.

La première partie de saison est particulière du côté du PSG. Le club de la capitale fait face à une avalanche de blessures qui l’oblige très régulièrement à changer son onze. La nouvelle absence de Désiré Doué ne va d’ailleurs pas arranger les choses. Touché à la cuisse, l’international français ne devrait pas revenir avant début 2026.

La blessure de Doué ne va pas changer la méthode du PSG Cette nouvelle catastrophe soulèverait des interrogations quant à la gestion de l’effectif. Comme le rapporte L’Equipe, le staff du PSG ne compterait toutefois pas changer sa méthodologie à ce niveau-là, même après la blessure de Désiré Doué. Les Rouge-et-Bleu refusent de céder à la panique et n’entendraient donc pas surprotéger les cadres de Luis Enrique.