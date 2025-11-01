Officiel : Le grand retour qui enflamme le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi (17h), le PSG reçoit l’OGC Nice au Parc des Princes. Une rencontre très importante pour les Parisiens, et aussi pour Luis Enrique. Le coach espagnol a d’ailleurs décidé de titulariser João Neves, qui n’avait plus été aligné d’entrée de jeu depuis le mois de septembre.

Le PSG doit relancer la machine. Restant sur trois matchs nuls lors des quatre derniers rendez-vous en championnat, le club parisien doit se relancer ce samedi à domicile avec la réception de l’OGC Nice. Une rencontre que redoute Luis Enrique.

Le PSG motivé contre Nice « Bien sûr que c’est une motivation, ce n’est pas normal pour nous. On n’est pas habitué à ce genre de résultat à la maison, ce sera clairement une motivation pour demain. Mais ce sera très difficile, ils sont dans un moment positif, ils ont changé leur dynamique. Aucune équipe n’a les statistiques qu’ils ont », confiait ainsi l’entraîneur du PSG en conférence de presse d’avant-match. Et clairement, Luis Enrique a aligné une belle équipe pour cette réception de Nice.