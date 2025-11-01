Officiel : Le grand retour qui enflamme le PSG !

Ce samedi après-midi (17h), le PSG reçoit l’OGC Nice au Parc des Princes. Une rencontre très importante pour les Parisiens, et aussi pour Luis Enrique. Le coach espagnol a d’ailleurs décidé de titulariser João Neves, qui n’avait plus été aligné d’entrée de jeu depuis le mois de septembre.
Le PSG doit relancer la machine. Restant sur trois matchs nuls lors des quatre derniers rendez-vous en championnat, le club parisien doit se relancer ce samedi à domicile avec la réception de l’OGC Nice. Une rencontre que redoute Luis Enrique.
Le PSG motivé contre Nice
« Bien sûr que c’est une motivation, ce n’est pas normal pour nous. On n’est pas habitué à ce genre de résultat à la maison, ce sera clairement une motivation pour demain. Mais ce sera très difficile, ils sont dans un moment positif, ils ont changé leur dynamique. Aucune équipe n’a les statistiques qu’ils ont », confiait ainsi l’entraîneur du PSG en conférence de presse d’avant-match. Et clairement, Luis Enrique a aligné une belle équipe pour cette réception de Nice.
João Neves de retour en tant que titulaire
Achraf Hakimi portera le brassard de capitaine. L’attaque sera composée de Senny Mayulu, Bradley Barcola, et Khvicha Kvaratskhelia, alors qu’en défense, Illya Zabarnyi, Willian Pacho, et Nuno Mendes sont alignés. Enfin au milieu de terrain, le PSG peut enfin compter sur le retour de João Neves dans le onze de départ, lui qui sera accompagné par Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Le numéro 87 n’avait plus démarré un match depuis le 17 septembre dernier.