«Bizarre», il se lâche sur son départ du PSG !

Alexis Brunet

Cet été, Presnel Kimpembe a pris une grande décision pour la suite de sa carrière. Au PSG depuis 20 ans, le défenseur central a choisi de s’en aller pour rejoindre le Qatar SC et ainsi pouvoir enchainer les titularisations. Forcément, cela est un peu bizarre pour le Français, qui n’avait connu que Paris auparavant.

Pendant 20 ans, Presnel Kimpembe a défendu les couleurs du PSG, que cela soit chez les jeunes ou bien en équipe professionnelle. À 30 ans, le Français a toutefois décidé de mettre fin à cette belle aventure car il ne jouait plus du tout sous les ordres de Luis Enrique. Pour se relancer, le défenseur central a choisi de rejoindre une destination assez exotique : le Qatar SC.

« Ça fait un petit peu bizarre » Un choix pas évident à faire pour Presnel Kimpembe, d’autant plus que le défenseur central n’avait jamais évolué dans un autre club que le PSG avant de rejoindre le Qatar SC. Forcément, cette situation a été quelque peu bizarre à vivre pour l’ancien Parisien, comme il l’a expliqué à Foot Mercato. « Je suis très content d’être ici. Mon intégration s’est bien faite. J’ai la chance d’avoir un club et des coéquipiers qui m’ont très bien accueilli. Ça fait un petit peu bizarre pour moi puisque c’est la première fois que je quitte Paris, donc c’est assez spécial. Je me sens très bien. »