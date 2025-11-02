«Bizarre», il se lâche sur son départ du PSG !

Cet été, Presnel Kimpembe a pris une grande décision pour la suite de sa carrière. Au PSG depuis 20 ans, le défenseur central a choisi de s’en aller pour rejoindre le Qatar SC et ainsi pouvoir enchainer les titularisations. Forcément, cela est un peu bizarre pour le Français, qui n’avait connu que Paris auparavant.
Pendant 20 ans, Presnel Kimpembe a défendu les couleurs du PSG, que cela soit chez les jeunes ou bien en équipe professionnelle. À 30 ans, le Français a toutefois décidé de mettre fin à cette belle aventure car il ne jouait plus du tout sous les ordres de Luis Enrique. Pour se relancer, le défenseur central a choisi de rejoindre une destination assez exotique : le Qatar SC.
« Ça fait un petit peu bizarre »
Un choix pas évident à faire pour Presnel Kimpembe, d’autant plus que le défenseur central n’avait jamais évolué dans un autre club que le PSG avant de rejoindre le Qatar SC. Forcément, cette situation a été quelque peu bizarre à vivre pour l’ancien Parisien, comme il l’a expliqué à Foot Mercato. « Je suis très content d’être ici. Mon intégration s’est bien faite. J’ai la chance d’avoir un club et des coéquipiers qui m’ont très bien accueilli. Ça fait un petit peu bizarre pour moi puisque c’est la première fois que je quitte Paris, donc c’est assez spécial. Je me sens très bien. »
Kimpembe voulait retrouver du temps de jeu
Si l’on en croit Presnel Kimpembe, il aurait très bien pu rester au PSG, car il était toujours sous contrat. Le défenseur voulait toutefois retrouver du temps de jeu et enchaîner, ce qui était impossible à Paris. « On ne va pas rentrer dans les détails (il rigole, ndlr), mais ça a été un moment un petit peu particulier parce que c’était la première fois que j’entrais vraiment dans des négociations poussées comme ça avec le club. Il me restait encore un an de contrat, j’avais la possibilité de pouvoir rester à Paris comme je l’ai déjà dit auparavant. Tout se passait bien avec le PSG. Je n’avais pas de problème avec. Ma seule envie était de pouvoir rejouer au football, de retrouver aussi mon plaisir. On va dire que j’ai pensé un petit peu plus à moi personnellement qu’à tout le reste, que ce soit à ma famille ou autre. » Depuis le début de la saison, le central de 30 ans a disputé quatre matchs avec sa nouvelle équipe, dont trois comme titulaire.