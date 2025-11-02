Transferts : Le PSG a tranché, Ousmane Dembélé sur le départ ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain se retrouve face à un dilemme avec Ousmane Dembélé, qui vient de remporter le Ballon d'Or après sa dernière saison exceptionnelle. Selon plusieurs sources, l'attaquant français, déjà le mieux payé du club, réclame une revalorisation salariale. Une situation susceptible de relancer son avenir ?

Cela pourrait être le prochain dossier délicat à gérer pour le PSG. Auteur de la meilleure saison de sa carrière, et grand artisan du sacre parisien en Ligue des champions, Ousmane Dembélé a logiquement été récompensé en obtenant le prestigieux Ballon d’Or. Et désormais, le numéro 10 du PSG souhaiterait profiter de son nouveau statut pour avoir une revalorisation salariale.

Le PSG ne veut pas faire de folie Selon L’Équipe et RMC, Ousmane Dembélé aurait d’ores et déjà demandé au PSG une grosse revalorisation, alors que son bail court jusqu’en juin 2028. L’obtiendra-t-il ? Ce samedi, la Gazzetta dello Sport explique que l’agent du Français, Moussa Sissoko, utiliserait l’argument du Ballon d’Or pour faire plier le club. La direction parisienne pourrait effectivement accorder une augmentation à son attaquant, déjà le mieux payé de l’équipe avec un salaire brut mensuel avoisinant 1 500 000 €, mais il serait hors de question pour le PSG de lâcher une somme mirobolante, et retomber dans les travers des dernières années précise le quotidien italien.