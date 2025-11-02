Transferts : Le PSG a tranché, Ousmane Dembélé sur le départ ?

Le Paris Saint-Germain se retrouve face à un dilemme avec Ousmane Dembélé, qui vient de remporter le Ballon d'Or après sa dernière saison exceptionnelle. Selon plusieurs sources, l'attaquant français, déjà le mieux payé du club, réclame une revalorisation salariale. Une situation susceptible de relancer son avenir ?
Cela pourrait être le prochain dossier délicat à gérer pour le PSG. Auteur de la meilleure saison de sa carrière, et grand artisan du sacre parisien en Ligue des champions, Ousmane Dembélé a logiquement été récompensé en obtenant le prestigieux Ballon d’Or. Et désormais, le numéro 10 du PSG souhaiterait profiter de son nouveau statut pour avoir une revalorisation salariale.
Le PSG ne veut pas faire de folie
Selon L’Équipe et RMC, Ousmane Dembélé aurait d’ores et déjà demandé au PSG une grosse revalorisation, alors que son bail court jusqu’en juin 2028. L’obtiendra-t-il ? Ce samedi, la Gazzetta dello Sport explique que l’agent du Français, Moussa Sissoko, utiliserait l’argument du Ballon d’Or pour faire plier le club. La direction parisienne pourrait effectivement accorder une augmentation à son attaquant, déjà le mieux payé de l’équipe avec un salaire brut mensuel avoisinant 1 500 000 €, mais il serait hors de question pour le PSG de lâcher une somme mirobolante, et retomber dans les travers des dernières années précise le quotidien italien.
« La stabilité du club ne va pas changer en fonction d'un joueur »
« La stabilité du club ne va pas changer en fonction d'un joueur qui veut être différent, a déjà prévenu Luis Campos, conseiller sportif du PSG, invité de RMC au début de la saison. La politique du club, c'est créer une équipe. Le club est plus important que n'importe qui. Ça a changé au PSG. (...) Notre politique est très liée au mérite, tu gagnes plus quand tu le mérites. (...) La star, c'est le club, c'est tout le groupe. C'est ce qu'on a mis en place avec l'accord de la direction ». Si Ousmane Dembélé pourrait bien revoir ses émoluments légèrement à la hausse, difficile d’imaginer le PSG faire des folies pour son nouveau Ballon d'Or.
