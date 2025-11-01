Transfert à venir : Un crack brésilien attendu au PSG ?

Axel Cornic

Avec le départ des stars comme Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a décidé de miser sur les jeunes talents. Les exemples parfaits sont ceux de Joao Neves et Désiré Doué, devenus en une seule saison des titulaires indiscutables dans l’équipe de Luis Enrique. Mais un nouveau prodige pourrait bientôt débarquer...

C’est le nouveau PSG. Plus question de miser des millions sur des stars internationales depuis quelques années, avec le club parisien qui souhaite plutôt développer des jeunes talents. Et ils commencent à être nombreux, avec Luis Enrique qui n’hésite d’ailleurs pas à les lancer dans le grand bain.

La jeunesse du PSG L’explosion de Désiré Doué ou encore de Joao Neves a beaucoup été commentée depuis la saison dernière, mais le PSG a également sorti quelques profils intéressants de son centre de formation. C’est le cas de Senny Mayulu, qui est en train de se faire une place toujours plus grande dans l’équipe, mais également de Ibrahim Mbaye ou encore de Quentin Ndjantou.