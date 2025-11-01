Départ du PSG : Un joueur prend la fuite, c'est validé par Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Xavi Simons a fait ses classes et premiers pas dans le grand monde professionnel du côté du PSG. Kylian Mbappé en était l'attaquant à l'époque. De quoi lui permettre d'avoir un avis tranché sur la fin de l'aventure parisienne de l'international néerlandais en interview pour Marca en Espagne.

A l'été 2019, le PSG parvenait à conserver Neymar alors que le FC Barcelone faisait des pieds et des mains en coulisses afin d'acter son retour deux ans après son départ. En parallèle, après cette victoire sur le marché sur le Barça, le Paris Saint-Germain chipait un jeune crack de son centre de formation : Xavi Simons.

Mbappé a côtoyé Xavi Simons au PSG Celui qui est par la suite devenu international avec les Pays-Bas arrivait au PSG à 16 ans. Passé par les équipes de jeunes, Xavi Simons a été lancé dans le grand bain professionnel avec le PSG en 2021 avant d'engranger de l'expérience au PSV Eindhoven en 2022 puis au RB Leipzig avant son transfert à Tottenham cet été. Des retrouvailles entre Kylian Mbappé et Xavi Simons en Ligue des champions ? L'attaquant du Real Madrid étant accessoirement le meilleur buteur de l'histoire du PSG a validé cette éventualité, évoquant entre autres la décision « intelligente » de Xavi Simons de quitter le PSG.