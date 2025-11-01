Départ du PSG : Un joueur prend la fuite, c'est validé par Mbappé !

Xavi Simons a fait ses classes et premiers pas dans le grand monde professionnel du côté du PSG. Kylian Mbappé en était l'attaquant à l'époque. De quoi lui permettre d'avoir un avis tranché sur la fin de l'aventure parisienne de l'international néerlandais en interview pour Marca en Espagne.
A l'été 2019, le PSG parvenait à conserver Neymar alors que le FC Barcelone faisait des pieds et des mains en coulisses afin d'acter son retour deux ans après son départ. En parallèle, après cette victoire sur le marché sur le Barça, le Paris Saint-Germain chipait un jeune crack de son centre de formation : Xavi Simons.
Mbappé a côtoyé Xavi Simons au PSG
Celui qui est par la suite devenu international avec les Pays-Bas arrivait au PSG à 16 ans. Passé par les équipes de jeunes, Xavi Simons a été lancé dans le grand bain professionnel avec le PSG en 2021 avant d'engranger de l'expérience au PSV Eindhoven en 2022 puis au RB Leipzig avant son transfert à Tottenham cet été. Des retrouvailles entre Kylian Mbappé et Xavi Simons en Ligue des champions ? L'attaquant du Real Madrid étant accessoirement le meilleur buteur de l'histoire du PSG a validé cette éventualité, évoquant entre autres la décision « intelligente » de Xavi Simons de quitter le PSG.
«Il a pris une décision intelligente en rejoignant le PSV Eindhoven»
« Oui, c'est un jeune joueur très talentueux. Il a pris une décision intelligente en rejoignant le PSV Eindhoven pour avoir plus de temps de jeu. Quand on est jeune dans un grand club, ce n'est pas facile car tout le monde veut jouer. Il est ensuite parti à Leipzig, où il a très bien joué. Il est maintenant à Tottenham et j'espère qu'il continuera à progresser et qu'il réalisera tous ses rêves. Je lui souhaite bonne chance ». a confié Kylian Mbappé lors d'un échange avec Marca pour la cérémonie du Soulier d'or européen.