Transfert au PSG : La rencontre «absolument ridicule» avec Riolo !

En 2012, le PSG est allé chercher un joueur inconnu du grand public : Marco Verratti. Arrivé de deuxième division italienne, le milieu de terrain a alors posé ses valises dans la capitale française où Daniel Riolo a souhaité établir une connexion avec l’Italien, partageant certaines racines avec lui. Mais voilà que ça s’est transformé en un moment très particulier entre Verratti et Riolo.

Dans son livre, Le football selon moi, Daniel Riolo évoque notamment sa relation avec… Marco Verratti. Très critique à l’égard de l’Italien quand il était au PSG, la figure de l’After Foot a raconté une anecdote à propos d’une de ses premières rencontres avec Verratti juste après son transfert au sein du club de la capitale en 2012 en provenance. Que s’est-il alors passé ?

« J’ai senti qu’il allait y avoir une proximité entre nous » Invité des Nuits du Cazarre Enchainé sur RMC, Daniel Riolo a confié concernant le moment ridicule vécu avec Marco Verratti : « Je me suis retrouvé ridicule face à Verratti quand il arrive au PSG ? C’est vrai, c’était bidon. Je ne sais pas pourquoi, il vient d’un petit village que je connais bien, c’est juste à côté de là où j’ai passé 10 ans de mes vacances, comme sur la plage tout le monde me bassinait j’ai senti qu’il allait y avoir une proximité entre nous ».