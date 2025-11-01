Transfert : Un nouveau buteur à l’OL, la signature imminente !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato hivernal n’ouvrira ses portes que le 1er janvier prochain, voilà que l’OL pourrait déjà tenir sa première recrue. En effet, depuis quelques jours, on a beaucoup parlé d’une arrivée en prêt d’Endrick. Si rien n’est encore officiel pour le buteur brésilien du Real Madrid, cela serait visiblement tout comme…

Barré par une terrible concurrence au Real Madrid, Endrick ne joue pas avec Xabi Alonso. Par conséquent, le Brésilien va faire ses valises en janvier pour partir dans le cadre d’un prêt. Pour aller où ? Initialement, c’est à l’OM qu’Endrick était annoncé, mais voilà que finalement, c’est à l’OL que l’attaquant devrait poser ses valises. Tous les feux semblent aujourd’hui être au vert pour la finalisation de cette opération.

Endrick a choisi l’OL ? Endrick à l’OL, on en prendrait plus que jamais le chemin. C’est ce qu’annonce Fabrizio Romano sur X ce samedi. En effet, selon les informations du journaliste italien, l’attaquant du Real Madrid donnerait aujourd’hui sa priorité pour rejoindre les Gones. Les discussions entre les différents camps seraient d’ailleurs à un stade avancé. Endrick devrait alors rejoindre l’OL dans le cadre d’un prêt sec sans option d’achat.