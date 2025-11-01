OM : Transfert d’un crack, c’est validé… pour l’OL !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Annoncé dans le viseur de l’OM, Endrick pourrait finalement atterrir dans les rangs de l’OL. Le jeune et talentueux attaquant brésilien de 19 ans manque de temps de jeu au Real Madrid et un prêt pourrait avoir lieu cet hiver. Pour Cris, sa venue serait parfaite pour la formation de Paulo Fonseca.

Le prochain mercato hivernal pourrait laisser place à une étonnante bataille entre l’OM et l’OL. En effet, les deux olympiques sont intéressés par le même attaquant : Endrick. En manque de temps de jeu du côté du Real Madrid, le crack brésilien pourrait être prêté en janvier.

Endrick entre l’OM et l’OL ? Et au cours des derniers jours, Endrick a davantage été annoncé du côté de Lyon. La formation de Paulo Fonseca cherche à renforcer son poste de numéro neuf et l’avant-centre de 19 ans pourrait donc être la bonne pioche. Légende de l’OL, Cris voit d’un très bon œil une possible signature du talent du Real Madrid à Lyon.