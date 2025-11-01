OM : Transfert d’un crack, c’est validé… pour l’OL !

Annoncé dans le viseur de l’OM, Endrick pourrait finalement atterrir dans les rangs de l’OL. Le jeune et talentueux attaquant brésilien de 19 ans manque de temps de jeu au Real Madrid et un prêt pourrait avoir lieu cet hiver. Pour Cris, sa venue serait parfaite pour la formation de Paulo Fonseca.
Le prochain mercato hivernal pourrait laisser place à une étonnante bataille entre l’OM et l’OL. En effet, les deux olympiques sont intéressés par le même attaquant : Endrick. En manque de temps de jeu du côté du Real Madrid, le crack brésilien pourrait être prêté en janvier.
Endrick entre l’OM et l’OL ?
Et au cours des derniers jours, Endrick a davantage été annoncé du côté de Lyon. La formation de Paulo Fonseca cherche à renforcer son poste de numéro neuf et l’avant-centre de 19 ans pourrait donc être la bonne pioche. Légende de l’OL, Cris voit d’un très bon œil une possible signature du talent du Real Madrid à Lyon.
« Ça peut faire du bien à l’OL »
« Ça peut faire du bien à l’OL. Ils ont une équipe qui joue au ballon, avec de la profondeur. Le début de saison lyonnais peut donner de l’espoir. Il a besoin de temps de jeu. Où jouera-t-il s’il ne vient pas à l’OL ? Il faut qu’il parte rapidement. Il y a la Coupe du monde l’année prochaine », a ainsi confié l’ancien défenseur brésilien au micro de Rothen S’enflamme ce vendredi.