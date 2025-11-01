Transfert critiqué : Luis Enrique annonce un «joueur très important» au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Critiqué en ce début de saison, ne parvenant pas à profiter des absences en attaque pour briller avec le PSG, Gonçalo Ramos a retrouvé sa place sur le banc, ce qui ne l’empêche pas d’être décisif. Alors que l’attaquant portugais a inscrit l’unique but du match face à l’OGC Nice (1-0) ce samedi, Luis Enrique a salué sa performance.

Gonçalo Ramos a récidivé. Entré en jeu face à l’OGC Nice à vingt minutes de la fin ce samedi soir, l’attaquant portugais a une nouvelle fois confirmer son statut de supersub en inscrivant le but de la victoire à quelques secondes du coup de sifflet final, permettant au PSG de l’emporter (1-0). Après la rencontre, Luis Enrique a salué la prestation de son numéro 9, critiqué ces dernières semaines après avoir échoué à s’illustrer en l’absence des titulaires habituels.

« C’est important pour lui, pour l’équipe » « C’est un joueur très important pour nous parce qu’il est prêt lors de tous les matchs, qu’il joue ou pas, a confié l’entraîneur du PSG au sujet du joueur acheté 80M€ en 2023. Cinq minutes de Gonçalo Ramos sur le terrain, ce sont cinq minutes de gros travail et de qualité. Il a marqué le but, sur un très bon centre de Kang-in Lee, une très belle anticipation de Kvara et un très bon but de Gonçalo. C’est important pour lui, pour l’équipe ».