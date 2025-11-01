Ousmane Dembélé : Le coup de téléphone surprise au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé entrait dans la légende. L’attaquant du PSG était ainsi élu Ballon d’Or 2025 après une saison exceptionnelle. Ayant quitté le club de la capitale quelques semaines plus tôt, Presnel Kimpembe est revenu sur le sacre de son ancien coéquipier, avec qui il a pu échanger au téléphone.

Le PSG dispose désormais d’un Ballon d’Or en ses rangs. Auteur d’une saison exceptionnelle et grand artisan du sacre parisien en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a été élu lauréat de l’édition 2025 du plus grand titre individuel du monde.

Kimpembe a félicité Dembélé Désormais, le numéro 10 parisien dispose d’un nouveau statut. Suite à ce sacre, Ousmane Dembélé a reçu d’innombrables messages de félicitations. L’international Français a même pu échanger avec Presnel Kimpembe, son ancien partenaire, qui a récemment quitté le PSG. L’ancien Parisien l’a révélé au cours d’un entretien accordé à FootMercato.