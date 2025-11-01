Ousmane Dembélé : Le coup de téléphone surprise au PSG !

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé entrait dans la légende. L’attaquant du PSG était ainsi élu Ballon d’Or 2025 après une saison exceptionnelle. Ayant quitté le club de la capitale quelques semaines plus tôt, Presnel Kimpembe est revenu sur le sacre de son ancien coéquipier, avec qui il a pu échanger au téléphone.
Le PSG dispose désormais d’un Ballon d’Or en ses rangs. Auteur d’une saison exceptionnelle et grand artisan du sacre parisien en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a été élu lauréat de l’édition 2025 du plus grand titre individuel du monde.
Kimpembe a félicité Dembélé
Désormais, le numéro 10 parisien dispose d’un nouveau statut. Suite à ce sacre, Ousmane Dembélé a reçu d’innombrables messages de félicitations. L’international Français a même pu échanger avec Presnel Kimpembe, son ancien partenaire, qui a récemment quitté le PSG. L’ancien Parisien l’a révélé au cours d’un entretien accordé à FootMercato.
« Je l’ai eu téléphone. Il est venu aussi ici à Doha (pour sa rééducation, NDLR). J’étais très content pour lui. Franchement, c’était une fierté. Il le méritait. Et voilà, le fait de voir un joueur du Paris Saint-Germain et en plus français qui gagne le Ballon d’or, c’est tout à son honneur et je pense que tout le monde était sincèrement heureux pour lui », a ainsi révélé Presnel Kimpembe.