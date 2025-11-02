Transfert à l’OL : Le calvaire prend fin pour ce crack !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs jours, de nombreuses rumeurs affirment qu’Endrick pourrait rejoindre l’OL cet hiver sous la forme d’un prêt. Le Brésilien serait déçu de son temps de jeu et il souhaiterait donc quitter Madrid temporairement. Depuis le début de la saison, l’attaquant n’avait pas été utilisé par Xabi Alonso, mais il a finalement fait sa première apparition avec la Casa Blanca samedi soir contre Valence.

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes, mais l’OL commence déjà à avancer ses pions. Selon de nombreuses sources, le club rhodanien serait en discussion avec le Real Madrid pour obtenir le prêt d’Endrick. Le Brésilien serait vu comme le parfait remplaçant de Malick Fofana, qui s’est blessé dernièrement et qui sera indisponible pour trois mois.

Endrick est très tenté par l’OL. Endrick est identifié depuis plusieurs années comme l’un des meilleurs jeunes talents de la planète et forcément son profil attire de nombreux clubs. Le Brésilien serait donc dans les petits papiers de plusieurs équipes, mais selon certaines sources la priorité de ce dernier serait de rejoindre l’OL. Il pourrait ainsi disposer de beaucoup de temps de jeu, car Lyon a perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze à son poste cet été et n’a réussi à mettre la main que sur Martin Satriano.