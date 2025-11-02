Folie sur le mercato, il choisit de signer à l'OL !

Alexis Brunet

En difficulté du côté du Real Madrid, Endrick chercherait à s’en aller sous la forme d’un prêt cet hiver. Le buteur brésilien pourrait d’ailleurs rebondir en Ligue 1, car l’OL serait la priorité de ce dernier. Une vraie bonne nouvelle pour Lyon, sachant que le Madrilène intéresse de très nombreux clubs, un peu partout dans le monde.

En 2009, le Real Madrid décidait de faire son marché du côté de l’OL en recrutant alors un grand espoir du nom de Karim Benzema. Au fil des années, le buteur est devenu une véritable légende de la Casa Blanca et prochainement une nouvelle opération de la sorte pourrait prendre forme, mais cette fois dans le sens inverse.

Endrick veut rejoindre l’OL en priorité Depuis plusieurs jours, l’OL est sur la piste d’Endrick pour renforcer son attaque. L’arrivée du joueur du Real Madrid servirait à remplacer Malick Fofana qui sera absent pendant trois mois minimum. D’après les informations de Foot Mercato, l’opération aurait d’ailleurs de grandes chances d’aboutir car le Brésilien aurait fait de Lyon sa priorité.