Mercato : L’OM recalé, il sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Défenseur central de Reims, Abdoul Koné a décidé de prolonger son aventure avec le club champenois. Ayant signé un nouveau contrat jusqu’en 2029, il ne manquait toutefois pas de sollicitations. Annoncé dans le viseur de l’AS Monaco, Koné avait également été associé à l’OM il y a un an. Des approches d’ailleurs évoquées par le principal intéressé.

Abdoul Koné a donc choisi de prolonger avec le Stade de Reims. Désormais lié jusqu’en 2029, le défenseur central a expliqué dans un entretien accordé à L’Equipe : « La direction et le coach me font confiance. Je veux la leur rendre. Je nous vois aller haut et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer l’aventure ».

« C'est très flatteur, mais… » Pourtant, Abdoul Koné aurait très bien pu quitter Reims pour rejoindre un club plus huppé. S’il était dernièrement question d’un intérêt de l’AS Monaco, l’OM avait également été annoncé sur les rangs l’hiver dernier. Interrogé à propos de ces approches, Koné a confié pour le quotidien sportif : « C'est très flatteur, mais je reste très tranquille par rapport aux approches. Je le prends comme une récompense de mon travail, mais je suis concentré sur Reims ».