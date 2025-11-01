Départ de Roberto De Zerbi : L'annonce qui fait trembler Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison dernière, Roberto De Zerbi n'avait pas hésité à mettre la pression sur son avenir après une défaite contre Auxerre. Et cette saison, l'entraîneur de l'OM a refait le coup après le nul concédé à domicile contre Angers (2-2), lâchant de nouveau une phrase qui doit faire trembler quelques Marseillais.

Après le match nul concédé contre Angers mercredi soir au Vélodrome (2-2), Roberto De Zerbi a lâché un coup de pression à son vestiaire qui pourrait ressembler à un coup de pression pour son avenir à l'OM.

De Zerbi refait le coup « Je ne suis pas préoccupé. Je vais vous dire ce que j’ai dit aux joueurs. Depuis que je suis ici, un an plus ou moins, je n’ai rien à reprocher au club, qui a toujours essayé de hausser le niveau. Que ce soit Pablo Longoria, Medhi Benatia, qui essaye de changer beaucoup de choses au club pour progresser », confie-t-il devant les médias avant de poursuivre.