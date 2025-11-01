Mercato : Le PSG prêt à le virer, Luis Enrique lâche une réponse incroyable !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Outre Ousmane Dembélé, l’une des autres grandes métamorphoses au PSG est celle de Fabian Ruiz. Sous les ordres de Luis Enrique, l’Espagnol a fait taire ses détracteurs pour s’imposer comme l’un des meilleurs milieux du moment. Fabian Ruiz fait ainsi aujourd’hui le bonheur du PSG, où on a décidé de faire confiance à Luis Enrique au moment où il était question de se séparer de l’ancien de Naples.

Formant le milieu de terrain du PSG avec Vitinha et Joao Neves, Fabian Ruiz a été impressionnant la saison dernière. L’Espagnol a atteint un niveau auquel on ne l’attendait plus. En effet, recruté en 2022 en provenance de Naples, il n’avait fait que décevoir avec le club de la capitale. Au point même où au PSG, on envisageait alors de se séparer de Fabian Ruiz. C’était finalement sans compter sur Luis Enrique qui a mis son véto.

« C’est vrai qu’à l’été 2024, il était question qu’il s’en aille Aujourd’hui, Fabian Ruiz aurait donc pu ne plus être un joueur du PSG. A ce propos, Fabrice Hawkins a expliqué lors de son passage au micro d’Aliotalk : « Fabian Ruiz, c’est un peu un mystère. Il arrive de Naples avec un gros potentiel et surtout des références. Quand il arrive au PSG, on l’a trouvé un peu timoré. Jusqu’à se demander s’il donnera la pleine mesure de ses capacités. C’est vrai qu’à l’été 2024, il était question qu’il s’en aille ».